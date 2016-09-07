要錢買酒不成 醉男揮刀棍打老母
基隆市1名王姓男子，不滿8旬母親不肯給錢買酒，今天上午酒後持菜刀在騎樓揮舞，還拿竹棍毆打母親，幸警方即時趕到現場，化解一場危機。
員警抵達源遠路現場時，43歲的王男赤裸上身，一臉醉意，在騎樓下持菜刀不斷揮舞，一邊胡言亂語向附近鄰居叫囂，經員警一陣勸說「你配合一點啦」，王男才願意配合坐上警車到派出所。
警方調查，高齡80歲的王母，白天都會到王男位於源遠路的住家騎樓賣菜，晚上再回家和媳婦同住，上午9時多，王男三杯黃湯下肚後，向母親要錢不成，隨手拿起母親用來當柺杖的竹棍，打傷母親頭部後，還持菜刀向附近鄰居咆哮。
王母一把眼淚一把鼻涕，向趕來的員警求助，王母雖然受傷，但仍替兒子求情，「兒子平常都很孝順，不會對我怎樣」。不過，警方透過鄰居及媳婦口中得知，王男只要沒錢買酒，就會伸手向母親索討，今天遭到拒絕竟變本加厲持棍毆打母親。
第三警分局碇內所所長鄭俊廷表示，王男已涉犯家庭暴力防治法及傷害直系血親尊親屬罪嫌，訊後將王男移送基隆地檢署偵辦。警方也同步由家防官啟動家庭暴力通報及協助聲請保護令，以防王母再度受害。1050907
(中央社)
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