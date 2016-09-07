富邦接手義大 蔡承儒要和教練當朋友
富邦育樂將接手義大犀牛職棒隊，正式進軍中華職棒。富邦育樂總經理蔡承儒今天表示，沒有要換掉總教練葉君璋，盼幫助葉總更快、更容易達到目標，成為夥伴、朋友的感覺。
富邦金控今天召開記者會宣布，金控旗下富邦金控創投的子公司富邦育樂與義大育樂公司已經簽署合作備忘錄，待交易正式完成後，富邦育樂將接手義大，正式進軍職棒。
富邦金控總經理許婉美、富邦育樂總經理蔡承儒、義大育樂董事長楊森隆、中職常務理事林家正、中職會長吳志揚共同出席記者會。
吳志揚一開始謝謝義大在2012年接手興農，4年來的投入和付出，也創造許多話題，對義大表達感謝之意，也期待未來第5、第6隊順勢產生，「這也是最大的期望。」
富邦接手義大，球迷相當關心隊名、主場、教練等會不會有異動。
蔡承儒指出，沒有考慮要換掉義大總教練葉君璋，「週一有跟葉總說放心，接下來2個月拚一下。」蔡承儒表示，他支持葉總，接下來找適當的時間聊聊未來的藍圖，看看富邦能給什麼資源，幫助葉總更快、更容易達到目標，以平行方式溝通，讓教練多點權力，希望成為夥伴、朋友的感覺。
富邦預計11月正式接手義大，蔡承儒說，主場還在評估當中，第1年採取巡迴主場的方式，邊走邊評估，未來要多一點討論才會決定，新的隊名不會是籃球的富邦勇士或成棒的富邦公牛，最有可能再想一個新的隊名，近期會有大方向。
蔡承儒同時也是超級籃球聯賽（SBL）富邦勇士的總經理兼領隊。他表示，和SBL不一樣的是，職棒要自己經營主場，場次和球員也比較多，各方面都更複雜，「現在看比賽是看各個球隊如何經營，從這觀點去看比賽。」
蔡承儒說，富邦做什麼都是一定要做到最好，會以這個精神經營，希望帶給觀眾、球迷不一樣的東西。1050907
(中央社)
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