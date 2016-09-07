新店警破獲槍砲、汽車竊盜集團案

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警方搜索出大量子彈。（蘇俞璇翻攝）

新店分局江陵派出所今偵辦江姓男子槍砲、汽車竊盜集團案，持新北地方核發搜索票，今日下午3時在新北市三峽區大學路社區B3停車場埋伏，見竊盜通緝犯江嫌下車進入電梯間之際，合力逮捕江嫌。

逮捕過程江嫌意圖拔取插於腰際的手槍，被員警機警奪下，另又丟擲煙霧辣椒罐拒捕，仍遭員警壓制當場逮捕。

現場起獲手槍2支、子彈數枚、信號槍1支、點火式爆裂物10餘枚、防彈背心1件及竊車工具1批。因江嫌因抗拒逮捕過程臉部受傷，經送三峽恩主宮醫院治療並無大礙。

另外，警方於江嫌住處搜索，查獲槍管5支、子彈1顆、改造車牌模具、破門器等物，目前仍在現場處理中。

(中時)