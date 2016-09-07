外交小尖兵選拔開跑 楊小黎分享經驗
外交部及教育部9月7日下午共同舉辦「105年外交小尖兵—英語種籽隊選拔活動開跑」宣傳記者會，由外交部公眾外交協調會執行長王珮玲與教育部國民及學前教育署專門委員張永傑主持，宣布即日起至9月底受理報名，並邀請上一（14)屆外交小尖兵回娘家，分享參賽及出國參訪的心得，本屆決賽主持人楊小黎分享：「當年參賽是我後來讀政大外交系的啟蒙。」她也號召更多學校投入鼓勵學生參賽的行列。
曾主持多場中英文活動與典禮的楊小黎，一出場就英、日語問候大家，並以最近學的義大利文「祝福大家（今年參賽同學）好運。」楊小黎表示，表哥是駐英國台北代表處的新聞官，她從小就耳濡目染國際事務，直到民國94年就讀景美女中時，看到外交小尖兵校內甄試公告雀躍不已，立即號召好朋友一起參與，她更自編自導還反串演出鄭成功kuso劇，最後雖因「太有創意」無法代表學校出賽，但從準備的過程中自我充實外交知識，激發自己對外交事務的參與感及使命感，特別是在國際傳播領域，於是，就讀政治大學廣電系二年級時，報考外交系做雙主修。
本年度「外交小尖兵-英語種籽隊選拔活動」自即日起至9月30日止接受報名，中區初賽訂10月22日及23日於臺中市私立新民高級中學舉行，南區初賽訂10月29日及30日於國立鳳新高級中學舉行，北區初賽訂11月5日及6日於國立武陵高級中學舉行，決賽則訂於12月3日假公共電視攝影棚舉行。活動資訊詳情請參考外交小尖兵官方網站。
(中時)
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