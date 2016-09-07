球隊二度轉賣 林益全：很可惜

2012年12月義联集團接下興農牛隊，集團創辦人林義守（左）與教練、球員見面，右二為指標球星林益全。（本報資料照／林宏聰攝）

林益全曾經因職棒由6隊減為4隊而婉拒職棒，2009年確定加盟興農牛後，2012年球隊就轉賣給義聯集團，如今披上義大犀牛戰袍才第4年，又遇上球隊易主給富邦，職業生涯至今兩度遇上球隊轉手事件，林益全坦言心情「很複雜」。

富邦7日和義大簽署備忘錄，確定將在11月1日正式接手義大，今年將是林益全穿著義大球衣的最後一個球季，雖然感謝義大這4年來的照顧，但他也說：「聽到這消息，還是覺得很可惜，因為這種事(球隊轉賣)還是不要發生比較好。」

兩度碰上球隊轉賣，林益全表示：「心情一樣都是很複雜。」他指出，目前職棒環境應該是要增加球隊，而不是一直處在換球隊、換老闆的狀況，「一直維持現在的環境，就算再有熱情的老闆接手，台灣的棒球環境還是只有4隊。」

林益全也再次感謝義聯集團這4年來對球隊的付出，「謝謝創辦人林義守這4年對我們的照顧，至少，在球隊第一次轉賣的時候，讓我們還有在球場上表現的機會。」

(中時電子報)