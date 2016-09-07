樂陞董事長許金龍 晚間移往北檢複訊

樂陞董事長許金龍7日中午到新北市調站接受偵訊，經過7個小時漫長偵訊後，許金龍（中）在檢調人員戒護下，移往台北地檢署複訊。（陳信翰攝）

樂陞董事長許金龍（中）在檢調人員戒護下，移往台北地檢署複訊。（陳信翰攝）

(20:45更新內文) 檢調偵辦樂陞案，新北市調查處今天下午以證人身分約談前晚返台的樂陞董事長許金龍說明，以釐清案情，訊問將近7小時後，許金龍才在晚間7時15分移往北檢複訊。

有媒體問許金龍：「收購案有沒有問題？」許回答：「沒有問題」。也有媒體問許金龍「可以和股東一起面對嗎？」許回：「可以，沒有問題！」隨即上樓，現由檢察官偵訊中。

日商百尺竿頭收購樂陞案破局，還傳疑設局坑殺投資股民，金管會也告發百尺竿頭負責人樫埜由昭涉違反證券交易法等罪，檢調調查發現，百尺竿頭負責人樫埜由昭已在今年6月離台，至於樂陞董事長許金龍原承諾昨與樂陞自救會成員相約喝咖啡，但因人在日本，改以視訊方式進行。

(中時)