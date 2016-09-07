時力：正視低薪現況 資本工資應調漲
時代力量立法院黨團今天表示，基本工資審議制度缺乏完整架構，且無公開透明的審議程序；時代力量黨團呼籲，基本工資審議委員會應正視國內普遍低薪現況，通過調漲基本工資。
時代力量黨團晚間發表聲明指出，明天將召開基本工資審議委員會，勞動部長郭芳煜上任後曾承諾將基本時薪從新台幣120元調整至126元，勞動部也針對這次基本工資審議表示，月薪調漲幅度能符合外界期待。
時代力量表示，然而從1984年勞動基準法實施以來，基本工資調漲幅度低，甚至曾10年凍漲，勞動部於去年12月召開基本工資工作小組第4次會議時，以「國內經濟表現欠佳」、「出口總值負成長」等景氣因素為理由，拒絕調升基本工資，基本工資月薪持續凍漲在2萬8元。
時代力量認為，基本工資審議制度缺乏完整架構，且無公開透明的審議程序，其調整幅度往往未能反映經濟現況，更無法滿足勞工生活基本需求。
時代力量指出，國際勞工組織（ILO）於《第一三一號公約》（1970年決定最低工資公約）就明示，最低工資應以保障勞工及其家庭之基本生活水準為考量；《經濟社會文化權利國際公約》也規定勞工工作報酬的最低限度應維持本人及家屬符合合理生活水準。
因此，時代力量表示，最低工資法制化實屬必要，並應透過立法穩定其功能、落實憲法生存權及工作權之保障；時代力量除了呼籲基本工資審議委員會應通過調漲基本工資外，政府也應儘速提出《最低工資法》草案，以保障勞工生活。1050907
(中央社)
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