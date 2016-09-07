新店新和里長爭取廢營地變公園 親子運動樂無窮

新和里長仇雅彤近日將里內荒廢已久的陸軍營區，變身成為里民晚上運動健身的好所在。（蘇俞璇攝）

新和里長仇雅彤今年7月開始，還號召里內的麵包店每日捐贈新鮮麵包，更親自到麵包店載運，再分送給弱勢家庭與學童。（蘇俞璇攝）

「來，我帶你來我們菜園，我送冬瓜給你」，新店區新和里長仇雅彤開心的與里民分享自家的蔬菜，連續擔任5屆里長仇雅彤近日將里內荒廢已久的陸軍營區，變身成為里民晚上運動健身的好所在。搭上寶可夢熱潮，晚上公園更是人潮不斷，讓人忘了以前軍營嚴肅的氣氛。

位於新店區的天山公園，占地300坪，每到晚上總可以看見爸媽帶著小孩前來運動，最近寶可夢熱潮也讓公園如不夜城般熱鬧。天山公園的前身是陸軍營地，陸軍不再駐點後就留下大片空地與空房舍，成為里內的治安死角，新和里長仇雅彤便與里民一同動起來，將營區改造為公園，還一起種植九重葛爬牆，綠化公園環境。

除積極建設鄰里，里長仇雅彤還長期投入公益事業。2年前開始在元宵節前後舉辦跳蚤義賣大會，將每年過年里民清出家裡的家電用品或生活小物整理之後擺攤拍賣。不僅里民之間可以共享資源，就連其他地區的民眾也慕名前來，每年都會有2萬元的收入，平均用在里內的老人共餐或是協助弱勢兒童獎助學金，同時里長也善用黃金資收獎金，幫助新和國小學童購買課外書。

此外，里長仇雅彤今年7月開始，還號召里內的麵包店每日捐贈新鮮麵包，更親自到麵包店載運，再分送給弱勢家庭與學童。每月都有上百位民眾受惠，近期更有饅頭店響應里長號召供應愛心饅頭，未來將會持續這項服務，希望更多人投入。

新北市府民政局長江俊霆表示，仇雅彤里長服務地方22年，多次獲選新北市特優里長，不僅組成志工大隊做環保，還將自己的耕地與里民共享、打造市民菜園，肯定她對地方里政與弱勢關懷的服務。

(中時)