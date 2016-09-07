MLB》陳偉殷模擬賽順利 最快917復出

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陳偉殷在第2場模擬賽投了50球，狀況不錯。（本報資料照片）

左肘扭傷的陳偉殷今天進行第2場模擬賽，投了50球的狀況相當不錯，預計再投1場模擬賽就可以復出。《邁阿密先鋒報》預測陳偉殷將在台灣時間9月17日重返大聯盟投手丘，於客場先發對戰費城人。

陳偉殷首次模擬賽是台灣時間9月3日，小投34球，休息3天再投模擬賽，球數已增加到50球，倘若接下來按照投1休4的節奏來調整，10天後復出是合理推算。

(中時電子報)