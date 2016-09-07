經肛門微創術 老伯伯免掛袋

84歲朱姓老榮民（中）經國軍台中總醫院評估進行「經肛門微創直腸癌切除手術」免人工造口，免除生活困擾。（張妍溱攝）

肛門到直腸是最近的路。台中市84歲朱姓老榮民罹患低位直腸癌因腫瘤靠近肛門，傳統手術須將肛門括約肌切除裝人工肛門，但朱憂心要照顧生病的兒子，為不影響作息，經國軍台中總醫院評估後進行「經肛門微創直腸癌切除手術」由肛門進入切除腫瘤，免人工造口、3天出院，朱老先生說：「可以回家顧兒了！」。

不必開膛剖腹、以腹腔鏡微創手術為朱老先生進行手術，大腸直腸外科主治醫師謝明皓說，這種新的手術引進台灣約3年，在軍醫院則是首例，可提供病人良好術後生活品質，不過因為部份耗材健保沒有給付，自費約要3到5萬元，並建議0期到1期的直腸癌患者施行，2期以上因有淋巴轉移問題，還是得採傳統手術。

謝明皓指出，大腸直腸癌是台灣人發生率第一的癌症，名列國人十大癌症死因第三位，其中1∕3是直腸癌。醫師呼籲民眾不分年齡，可利用糞便潛血檢查罐或試紙做篩檢；一旦出現腹脹痛、血便、排便異常等狀況，應該趕緊就醫。

(中時)