歐德家具西進 首赴深圳開業
歐德家具在台灣超過百家門市，成立近25年，正式跨足兩岸傢俱市場，8月28日於深圳中洲π mall盛大開業，為事業發展寫下新的篇章。
中洲π mall為歐德在大陸第1家店，地處深圳商圈核心位置，毗鄰機場、港口及多條交通幹道，是集購物、美食、娛樂、休閒於一體的時尚購物中心，為居民購物休閒的指標。
歐德家具除了提供免費預約到家量尺，也開闢大陸業界風氣之先，推出若確認購買傢俱，先收取「7成訂金」，「3成尾款」待完工後再付清，與大陸全屋定制要付清全額款項才出貨施工，實為1大優勢。
陳國都董事長坦言，之所以採取這種做法，一來是對公司產品有信心，二來是以此來激勵員工，畢竟唯有提供超越顧客期待的服務，方能使消費者心甘情願的將錢從口袋裡掏出來，「在歐德，真正的服務是從簽約後才開始！」。
歐德家具全屋定制，提供大陸消費者5大優勢：免費上門量尺、免費出3D家具效果圖、免費上門安裝、3成尾款･完工再付，及6年保休･終生維護。
(時報周刊)
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