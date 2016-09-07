林若亞公開婚照 甜蜜磨鼻孫志浩

林若亞、孫志浩3日在關島低調完婚。（圖／取材自微博）

林若亞曝光唯美婚紗照。（圖／取材自林若亞臉書）

女星林若亞與賈靜雯前夫孫志浩3日在關島教堂秘婚，隨後透過經紀人證實喜訊，今（7日）她首度公開婚紗照，兩人在夕陽前浪漫磨鼻，畫面看來相當唯美，而她也開心宣布「我們很幸福」，洋溢新婚的喜悅之情。

林若亞和孫志浩去年初曾因對婚姻沒共識，短暫分手，如今兩人終於修成正果，3日在雙方家人的見證下低調完婚。今她在臉書首度曝光婚紗照，照片中，她穿著典雅的蕾絲白紗，在夕陽美景前和老公孫志浩親密地魔鼻子，小倆口都面露幸福笑容。林若亞寫下：「謝謝，我們很低調，我們很簡單，我們很感恩，我們很蒙福，我們很幸福。謝謝。」散發滿滿愛意的氛圍，受到大批網友祝福。

(中時電子報)