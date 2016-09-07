港灣論壇晚宴 台灣味濃厚

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2016全球港灣城市論壇「高雄之夜」今晚在高雄漢來飯店舉行，高雄市長陳菊設宴款待來台參加論壇代表，晚宴以台灣食材入菜並供應高粱酒，表演節目也充滿台灣味，賓主盡歡。

現場安檢層級高，警方下午先帶警犬進場進行地毯式搜索安檢，場外門口也派有駐衛警，現場安檢滴水不漏。

陳菊晚間7時左右由市府首長及多名立委陪同宴請來台參加論壇的各國官方代表，與他們共進晚餐，陳菊到場後即與大家一起舉杯開動。

晚宴以南部各地食材入菜，其中不乏高雄在地食材包括烏魚子、石斑、甲仙芋頭等，桌桌並備有金門高粱酒。

台上樂團及歌唱表演也充滿台灣味，有原住民及台灣民謠。1050907

(中央社)