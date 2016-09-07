新疆暴雨又冰雹 逾10萬人受災

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我要評比

中國大陸新疆喀什、伊犁、克孜勒蘇柯爾克孜等地近日強降雨，部分地區伴有冰雹、雷暴、大風等強對流天氣，引發洪澇、風雹災害，直接經濟損失人民幣3.6億元（約新台幣18億元）。

綜合大陸媒體報導，大陸民政部統計，截至今天上午9時，喀什、克孜勒蘇柯爾克孜、伊犁3地區6個縣10.7萬人受災，4900多人緊急轉移安置，1.1萬人需緊急生活救助。

財物損失方面，約200多間房屋倒塌，6200多間不同程度損壞；農作物受災面積4900公頃，其中絕收3200公頃。1050907

(中央社)