通緝犯丟辣椒罐拒捕 臉受傷就醫

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新北市新店警分局員警，今天在下午前往一處大樓追捕江姓嫌犯時，雙方在停車場狹路相逢。江嫌與警方對峙時，丟擲煙霧辣椒罐抗拒逮捕，過程中臉部受傷，由警方戒護就醫。

新店警察分局江陵派出所表示，巡佐吳總師等13人偵辦江姓男子涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、汽車竊盜集團案，今天下午持搜索票，在新北市三峽區某社區停車場埋伏。

警方見江嫌（因竊盜案件通緝）下車進入電梯間，合力逮捕江嫌。在逮捕過程中，江嫌意圖拔取插於腰際已經上膛手槍，被員警機警奪下。

江嫌又丟擲煙霧辣椒罐拒捕，仍遭員警壓制當場逮捕，現場起獲手槍2支、子彈數枚、信號槍1支、點火式爆裂物10餘枚、防彈背心1件，及竊車工具1批。

因江嫌因抗拒逮捕，過程中臉部受傷，經送三峽恩主公醫院治療，並無大礙。

警方由社區總幹事、轄區派出所陪同進入江嫌住處搜索，查獲槍管5支、子彈1顆、改造車牌模具、破門器等物。1050907

(中央社)