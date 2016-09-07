開心農場教學 新北公幼每天有機蔬菜

新北市長朱立倫今天至三峽區插角國小附設幼兒園參加「插角開心蔬果店開幕」教學，一起在園採收附幼師生共同栽植的有機蔬果，也與幼生一同享用美味溫馨午餐。

新北市公立幼兒園今年8月起，營養午餐天天吃一道有機蔬菜。插角國小獲教育部全國特色學校，打造學校課程特色，吸引家長遠道前往就讀。

教育局表示，教師將教學工具換成泥土、鏟子及種子，讓孩子從種植、採收及享用的過程中，瞭解健康從動手做起，天然有機的食物得來不易，進而學會尊重自然，並建立愛惜食物、均衡飲食的健康飲食觀念。

為了鼓勵食農教育，朱立倫今天到「插角開心蔬果店」，採購有機蔬果及認識有機農產品標章，中午也與幼生一同享用美味溫馨午餐。

朱立倫表示，新北市自民國100年起，首創營養午餐提供一道有機蔬菜，獲家長肯定。行政院農委會也宣布跟進這項政策，要求六都從106年1月起，全面實施。

市府教育局說，新北市領先全國首創「4＋1安心蔬菜計畫」，於100年12月起，陸續試辦學校營養午餐每週食用1次有機蔬菜，公立國中小全面實施，並向下延伸到公立幼兒園。

今年開始，公立幼兒園營養午餐再升級，讓市內297家公立幼兒園，2萬5500名幼兒「天天食用一道有機蔬菜」，估計本學期公立幼兒園有機蔬菜供應量約114公噸，改用有機蔬菜所增加的費用，由新北市政府全額補助，不調漲幼生餐點費用，也不額外增加家長負擔。

市府說，經教育局、農業局及果菜運銷公司的共同努力，及有機蔬菜農友的熱情支持，不論是都會或是偏遠地區，即使是收托人數在10人以下的幼兒園，孩子們也都可以天天在幼兒園內享用有機蔬菜。

教育局表示，將有機蔬菜帶入校園，保障幼兒食的安全及餐點品質，更有助推廣台灣有機農業。新北市領先全國將校園營養午餐，禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品政策，向下延伸至幼生餐點，更早一步從小為幼兒的食材安全進行把關。1050907

(中央社)