北市車禍 公車重壓騎士

台北市內湖區金龍路與成功路交叉口，7日晚間6時許發生一起公車和機車交通意外。(杜宜諳攝)

防人員隨後也將壓在公車下的機車拖出。詳細肇事原由仍待釐清。(杜宜諳攝)

台北市內湖區金龍路與成功路交叉口，7日晚間6時許發生一起公車和機車交通意外，騎士一度捲入公車下動彈不得，而現場民眾見狀紛紛上前幫忙合力將公車抬起將騎士救出，而騎士立即送往三總救治，消防人員隨後也將壓在公車下的機車拖出。詳細肇事原由仍待釐清。

(中時)