年金改革不只軍公教！勞工也要生活保障
93軍公教大遊行後，勞工年金改革議題浮上檯面，10個全國性總工會及各縣市工會理事長近200人於台中市潮港城國際美食館舉辦「勞工年金座談會」；全國產業總工會理事長莊爵安與台灣總工會理事長蔡明鎮指稱，「政府說勞保年金快破產，根本唬人！」要政府給勞工生活保障否則「不排除走上街頭！」
全國產業總工會理事長莊爵安表示，勞保年金8年前開始實施，勞保費率逐年調高，從6.5%增至到19.5%，加上勞保調高投保薪資健保也一同調，雙重調漲，請領年齡原規定從60歲延長至65歲，制度實施才幾年而已，政府喊說要破產，這種費率提高、延後請領的觀念，擺明要欺負勞工，真的很可惡！
台灣總工會理事長蔡明鎮說，目前月領勞保年金約80萬人且一直增加，預估117年損益平衡，年金正在改革，若是增加費率、延長退休年資，勞保基金這麼早喊不夠實在誇張，讓有些勞工嚇得一次全領完，老年生活無法負擔。
(中時)
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