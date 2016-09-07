涉學術醜聞 諾貝爾醫學獎評審被炒
就在各項諾貝爾獎即將公布前夕，2名諾貝爾醫學獎評審因為涉及學術醜聞，被踢出諾貝爾委員會。
由瑞典化學家諾貝爾成立的諾貝爾獎被視為學術最高榮典，每年10月陸續公布的物理學、化學、生理學或醫學、文學，以及和平獎等獎項得主，更是全球目光的焦點。
不過，在今年諾貝爾獎公布前夕，負責生理學或醫學獎項評審的瑞典卡洛林斯卡研究所（Karolinska Institute），宣布撤銷沃爾貝（Harriet Wallberg）與海姆斯登（Anders Hamsten）等兩人擔任評審的資格。
卡洛林斯卡研究所是一所醫學大學，位於瑞典首都斯德哥爾摩郊區，創建至今已有超過200年歷史，是全球規模數一數二的單一醫學院，也是世界最具權威地位的醫學院之一。
瑞典通訊社（TT）報導，這起學術醜聞起源於義大利外科醫生馬基亞里尼（Paolo Macchiarini）。他被指控在一份有關人工氣管的研究報告造假，涉嫌隱瞞病人接受手術的風險，導致2名病人死亡，他並被控偽造履歷。對這些指控馬基亞里尼全盤否認。
瑞典檢調機構5日公布調查報告指出，馬基亞里尼當時任職的卡洛林斯卡研究所高層無視其他醫師提出的警訊，也質疑校方雇用與續聘馬基亞里尼的程序。
由於這起學術醜聞對卡洛林斯卡研究所聲譽帶來嚴重損害，設於卡洛林斯卡研究所的諾貝爾生理學或醫學獎委員會，決定撤銷沃爾貝與海姆斯登2人的評審資格。他們兩人皆曾擔任卡洛林斯卡研究所院長職務。
在沃爾貝和哈姆斯登被諾貝爾獎委員會除名之前，瑞典政府引述外部調查小組的報告，批評校方在聘用馬基亞里尼過程中存在嚴重疏忽，縱容他進行手術，並已經解除研究所校董會全體成員職務。1050907
(中央社)
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