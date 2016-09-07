萬寶龍寶曦派對北京登場 三女個性閃耀星光
萬寶龍Montblanc最新Boheme寶曦系列腕表發布派對今晚於北京鳳凰國際傳媒中心登場，首位華人世界小姐冠軍得主張梓琳、新加坡女星歐萱與《北京遇上西雅圖》電影導演薛曉璐均登上紅毯，一同為品牌詮釋「寶曦女性」的自信魅力。
世界小姐出身的張梓琳以一身大長腿配上產後復原極好的身材成為鎂光燈焦點焦點人物，明天即將要赴紐約參加時裝週的她坦言放心不下四個月的寶寶，「但我認為新世代女性就是可以平衡家庭與事業。」戴上萬寶龍全新外置陀飛輪超薄珠寶腕表，張梓琳說橘色的表帶充分顯示她的開心情緒，也和在場媒體分享了自己從業餘運動員轉入事業的決心與做自己生命選擇的主張；而同樣堅持個人風格的新加坡演員歐萱與中國女導演薛曉璐也與同場分享了她們對生活與時尚品味的獨到見解。
派對展場以「寶曦世界」為主題，分別用經典照片、視頻訪談等形式展現三位女性的獨特個性，現場並設有工藝製作區，由萬寶龍製錶大師、珠寶鑲嵌師和作品設計師親臨與嘉賓互動，感受融合優雅與工藝的完美平衡。
(中時)
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