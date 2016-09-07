富邦接手義大 蔡承儒為夢想不計血本
富邦育樂將接手義大犀牛職棒隊，進軍中華職棒，富邦育樂總經理蔡承儒今天表示，為了夢想不計血本，希望棒、籃球在台灣，成為生活重要的一部分。
富邦金控今天召開記者會宣布，金控旗下富邦金控創投的子公司富邦育樂與義大育樂公司已經簽署合作備忘錄，待交易正式完成後，富邦育樂將接手義大，正式進軍職棒。
為何願意買下義大？蔡承儒表示，經驗、資源和人力都到位了，現在是不錯的時機，接手前也有參考集團內部的想法意見，集團的人都很興奮。
蔡承儒同時是超級籃球聯賽（SBL）富邦勇士的總經理兼領隊。他表示，公司能有棒、籃球隊，「讓員工成為最幸福的員工，對凝聚集團的向心力也是很好。」
蔡承儒小時候就看中華職籃和職棒，是味全龍的球迷，現任義大總教練葉君璋當時就是味全的球員，蔡承儒後來到美國唸書，感受到美國的運動文化，也希望運動能成為台灣重要的一部分。
富邦金控總經理許婉美坦言，經營球隊要獲利很不容易，「我們覺得接這樣的球隊，可能不是由獲利的角度，承接職棒隊，對於員工共識、凝聚有幫助，撇開財務投資績效，可以為社會做一些事情。」
「希望有點火的效應，虧損越少越好。」蔡承儒強調，經營好球迷就會有回饋，可能投資越多得到就會越多，他們是以長期經營的規劃和態度前進中職。1050907
(中央社)
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