樂陞案許金龍北檢複訊 說收購案沒問題

我要評比

台北地檢署偵辦樂陞科技收購案，董事長許金龍中午以證人身分接受新北市調處初訊後，晚上7時30分再赴北檢說明案情，面對媒體詢問收購案有無問題，他臉色凝重回應「沒有問題」。1050907

(中央社)