到中壢訪友借錢 輪椅卡路上被警救援

45歲廖姓男子以輪椅代步，到中壢找朋友借錢未果，所幸被警方發現。(賴佑維翻攝)

45歲廖姓男子以輪椅代步，日前因經濟困難，向住在桃園市中壢的王姓友人借錢，7日獨自搭火車到中壢後卻無法聯繫上朋友。他尋記憶到平鎮新勢公園，結果輪椅卡在路上。所幸警方發現，請計程車送他到中壢車站，還代付回松山的車錢。

(中時)