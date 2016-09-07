最貴玩具！李國毅用1億元達文西手臂縫合葡萄

李國毅留著小鬍子，帥氣出席腕表品牌活動。（SWATCH）

李國毅加入公視《麻醉風暴2》演出，飾演擁有饒舌歌手身份的天才外科醫師，這段時間都在高雄拍戲的他，7日回台北出席瑞士腕表品牌活動。他說，這段時間為了專心拍戲、不讓自己分心，已推掉超過20個活動。不過因為近來迷上機械表，仍向劇組請假一天回台北出席接連兩個活動，「今天回到台北車站時，突然有種想哭的感覺」，因為他已經約1個月沒回家。

李國毅說，這部戲開始籌備後，他入戲深，好像變了一個人，整個人變得不愛講話又孤僻，連爸爸都知道感受到他的陰鬱，第一次傳line給他，就是為了跟他說「加油、盡力、追求完美」。

他原本怕血，以前遇過兩、三次車禍，幫助開放性骨折的車禍傷患，當時他雖然樂於助人，但看到流血、傷口心裡仍怕怕的，但這部戲籌備時他就知道自己要面對幾個大體，後來慢慢進入角色，已經沒在意血這件事，「演外科醫師總不能連血都害怕，某一天開始，我就不再害怕了，可以坦然面對血、面對刀子把人體劃開、把器官拿出來。」

李國毅說，這部戲獲得很多專業醫師、護理師的協助，劇中的醫護人員都是真的，也因此，拍攝起來非常嚴謹專業，過程中不容許差錯有漏洞，往往3、5頁的劇本，卻需要拍16小時。

這部高質感、且完整的戲，讓他很有成就感與使命感，覺得很有可能代表台灣被看見，但拍攝過程中也遇到沮喪，原本他自豪記憶力好，台詞看過一次就記得，這部戲卻經常整篇都是英文單字、專有名詞，有次連續NG十多次，他氣自己氣到臉都垮了，只能暫時休息。也因為壓力大，連晚上都在做噩夢。

由於飾演外科醫師，劇中所有手術都由他主刀，李國毅說，他前幾天有機會自己操作一台價值超過1億元的「達文西機器手臂」，用這機器手臂將葡萄切開、再縫合，「我玩完後四處推薦大家，但其實只有我一個人是因為劇情需要練習，所以才被允許碰它」，他的四處推薦也因此被虧是炫耀文，因為其他人根本碰不到。

(中時)