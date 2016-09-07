為期10天 誠品舊書拍賣8日開跑

誠品年度最大舊書拍賣會9月8日在信義店登場。(誠品書店提供)

力拚百貨周年慶，一年一度書迷必逛的誠品信義店舊書拍賣會，9月8日(四)至18(日)於信義店6F展演廳登場！

今年共有海內外上千家出版社及品牌共襄盛舉，展期間天天有新貨，更有2016年出版新書《丹麥女孩》、三島由紀夫《小說家的旅行》等萬件書籍商品首度加入特賣，總計超過12萬件書物好貨，全面2折起回饋讀者，中文書更有最低６本500元優惠。

活動期間單筆消費滿$1,500贈誠品網路書店百元E-Coupon，誠品人會員、累計卡友單筆消費不限金額加碼抽東京機加酒自由行，誠摯邀請讀者來翻書淘寶，儲備中秋與雙十假期的知識存糧。

(旺報)