北市：市立圖書館分館已設台灣史專區

台北市教育局今天說，針對公民參與協會提出「圖書館設台灣學專櫃」，已在市圖建成分館設台灣史、萬華分館設台北史蹟等專區，並規劃辦理本土語言說故事等推廣活動。

選前支持台北市長柯文哲的台灣公民參與協會上午赴市府前開記者會，要求柯文哲落實選前咖啡館政見，公民團體在現場並對所謂「亮點10條」僅1半達成，以摔杯表達不滿，其中教育局的「各級學校與圖書館設台客原專櫃」也被點名無進度。

教育局說，「公民咖啡館」所提出51項議題，經社會局召開公民顧問團體會議討論，今年5月下旬提出10大亮點，其中一案「圖書館設台灣學專櫃」由教育局所屬市立圖書館及各級學校負責推動，會後與台灣公民參與協會何宗勳理事長聯繫，理事長同意以漸進式方式建置台灣學圖書專櫃與推廣相關活動。

教育局表示，市立圖書館目前已在建成分館設置台灣史、萬華分館設置台北史蹟、延平分館設置鄉土文化、力行分館設置台灣文學、南港分館設置原住民文化館藏特色專區，同時規劃辦理本土語言說故事、書展、讀書會及講座等推廣活動。

教育局說，在所屬各級學校部分，公、私立幼兒園業於每週自訂1日為母語日，進行本土語言融入課程教學，並和教育部共同補助幼兒園辦理本土語言教學，公私立國民小學及國中、高中職利用現有圖書館館藏，盤點校內台灣學相關圖書資源數量，並協助設立台灣學圖書專櫃，每年應適量採購圖書。1050907

(中央社)