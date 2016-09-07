林錫耀會7大工商團體 盼出席工資審議

行政院發言人童振源表示，行政院副院長林錫耀今天與7大工商團體代表會面，期待7大工商團體能夠出席明天的基本工資審議委員會，讓勞資能夠彼此對話，營造良性互動。

勞動部明天將召開基本工資審議委員會，7大工商團體代表下午與林錫耀「會前會」，出席的包括中華民國工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻、中華民國全國商業總會副理事長許舒博、中華民國全國商業總會代表劉恒元、中華民國工業協進會秘書長張文龍、中華民國全國工業總會處長劉志棟、中華民國全國中小企業總會秘書長王振保、中華民國工業協進會監事會召集人葉政彥、台灣區電機電子工業同業公會主任委員胡惠森。中華民國工商協進會並未派代表與會。

童振源會後轉述，林錫耀與工商團體代表進行意見交換。行政院表示保障勞工的權益，以及促進企業經營與競爭力，均是新政府非常重視、推動的事情。

他表示，工商團體代表也在會談中針對基本工資、服務業特性，以及勞基法修訂等相關議題表達意見，除希望政府建立勞資雙方互信、互動的平台之外，也期待政府能夠降低有關工資審議、勞基法修訂等不確定性因素。

許舒博會後受訪表示，企業主「不排斥稍微調高」資本工資，「不是一毛都不動」，但若調的太高企業可能「掛掉」，太低勞工也沒益處，「會有一個默契在」，也會適度讓行政部門了解。

他也表示，企業主對於本國勞工希望可以給予多點照顧，因此將來還是希望朝本、外勞脫鉤方式進行。資本工資甚至可以考慮和油價一樣訂定公式，將來就可以不要再吵。

許舒博也指出，對於一例一休爭議，「身為執政黨必須有擔當」，黨內問題要自己協調好。假使行政院版本送到立法院，連民進黨團都有意見，也許可以考慮撤回來，假使要堅持到底，就要負起執政黨應有的責任。

他表示，不應該讓議題一直延燒，形成社會對立、勞資不安，這非社會之福。政府要有擔當、有責任，「快刀斬亂麻」，執政黨不能行政、立法雙頭馬車，讓人無所依歸。1050907

(中央社)