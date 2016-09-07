陸客不來了 藍心湄餐廳生意直接掉一成
民進黨政府上台後，來台陸客人數大減，嚴重打擊到台灣觀光業，連藝人藍心湄開設的Kiki餐廳也受到影響，生意掉了一成，幸好死忠顧客多是台灣人，讓她面對困境，還能撐過去。
藍心湄經營副業有成，與好友舒淇、陶晶瑩、黃乙玲等合資開設的Kiki餐廳，最輝煌時期一共開設9間店，年獲利破億，但據《聯合報》報導，藍心湄9間店在今年已收掉2間，東區巷弄那間是因店租太高結束營業，另一間則是因天母商圈生意蕭條，和誠品一起收掉。
不過藍心湄要面對的困境還沒結束，隨著陸客大幅降低來台，她更發現店裡陸客明顯減少，業績掉了一成，但藍心湄也只能咬牙撐下去，並慶幸死忠顧客大多是台灣人，感嘆旅遊業、賣伴手禮就辛苦了。
(中時電子報)
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