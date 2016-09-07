26歲孝順女星癌逝 生前嘆「沒為自己活過」

26歲女星徐婷罹癌過世。（圖／取自徐小婷Kitty微博）

徐婷7月發文透露生病。（圖／取自徐小婷Kitty微博）

徐婷最後一篇發文表示病重的痛苦。（圖／取自徐小婷Kitty微博）

徐婷妹妹證實徐婷過世。（圖／取自徐丹丹Kitty微博）

26歲大陸女星徐婷曾演出《老爸回家》、《把愛帶回家》等電視劇，今年7月她透露自己罹癌，直呼無法置信，也表示：「無論還能活多久，我想在剩下來未知的時間裡快快樂樂的過好每一天，畢竟，這26年來我好像從來沒為自己活過」，透露對抗病魔的決心，沒想到今(7日)傳出她因病去世，令粉絲無限惋惜。

徐婷兩個月前傳出罹患淋巴癌，她在微博透露抗病經過，說：「這些天我和我的家人都根本無法相信這個事實，包括現在我自己都還不敢相信這種事會發生在我的身上，可事實就是這樣。我們哭、想不明白不相信都也改變不了事實。」並表示自己不想被化療折磨，但父母不會答應放棄治療，「他們說賣腎也要給我治，如果我死了，他們就和我一起死」。

徐婷說知道未來剩下的時間可能不多，她只想好好享受當下，快樂每一天，「畢竟，這26年來我好像從來沒為自己活過...」，家中爸媽生了七個小孩，徐婷是老三，從上大學起她便打工賺學費，出社會後也為了弟弟的學費、家裡房租、父母債務狂接戲，五年內拍了幾十部戲，酬勞也全奉獻給家裡。

徐婷話鋒一轉，表示：「在我得知得了癌症後居然有一絲的輕鬆…我感覺我要解脫了…我信佛，我不怪任何人，也不想責問上天為什麼好人沒好報…這一切都是我自己的命」，也說未來如果大家發朋友圈，一定要選她美美的照片，並稱呼她新名字「徐小婷」。

而對照徐婷最後一篇發文，停留在上月18日，當時全身痛苦的她說：「佛祖保佑所有的痛苦都快遠離我吧，真的太痛苦太痛苦了！」如今她總算解脫，讓網友不捨紛紛回應「一路好走」，但也有人擔心徐婷父母是否能接受這打擊，期盼全家人都能節哀順變。

(中時電子報)