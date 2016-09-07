北市警方臨檢 查到新北警員性交易

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

(中央社記者朱則瑋台北7日電)南港警分局玉成派出所昨天晚上10時起執行取締酒駕兼擴檢勤務，在某高級旅館內查到新北市林姓警員與1女從事性交易，依社維法開罰。

玉成派出所員警6日晚上11時16分，在重陽路66號臨檢某頂級旅館206號房時，發現25歲台籍陳姓女子正與1男從事性交易。

警方確認身分時，赫然發現該男竟是新北市警察局汐止分局橫科派出所林姓警員，以新台幣6000元代價和陳女完成性交易。

警方偵詢後，依社會秩序維謢法第80條，對林姓警員開罰。1050907

(中央社)