30名陸民在星染茲卡 病毒可能已變種

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新加坡境內茲卡感染病例總數增至275例，北京市衛生和計劃生育委員會表示，目前已有30名在新加坡的中國大陸公民感染病毒。

中國大陸京華時報今天報導，新加坡衛生部和國家環境局6日晚間聯合發表聲明說，截至6日中午，新加坡境內茲卡病毒感染病例總數增至275例。大陸駐新加坡大使館證實感染者中包括30名在新加坡的中國公民。

報導說，新加坡國家公共衛生實驗室等機構對感染者身上茲卡病毒進行基因測序分析後發現，病毒源自東南亞，並非從南美洲輸入。此病毒很可能是原本已在東南亞傳播的茲卡病毒的變種。1050907

(中央社)