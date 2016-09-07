上市10週年換新機 iPhone 8更令人期待

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蘋果公司（Apple Inc.）iPhone 7預期今天亮相，但因巿場預期iPhone大改造週期還沒到，眾多果粉和投資人反而更引頸期盼2017年版的iPhone 8可出現重大突破和創新。

路透社報導，網路文章和分析師認為，蘋果今天在舊金山的年度產品發表會將推出無耳機插孔的新iPhone，為無線耳機時代的來臨舖路。此外，Home鍵將改採會觸發震動反應的觸控模式，尺寸較大的「Plus」版本將採用雙鏡頭，當然也會有其他漸進式變革。

蘋果基本上每兩年對佔其逾半營收的主要產品進行大改造，它上1次這麼做是在2014年對iPhone 6重新設計。

寒鴉研究公司（Jackdaw Research）分析師道森（Jan Dawson）表示：「他們今年不會翻新設計的部分原因，看起來是為了讓研發中的重大變革出現在明年。」

iPhone今年銷售連兩季下滑，為iPhone史上首見銷售衰退。許多消費者當時因更新功能的期限到了，才買iPhone 6和6 Plus。道森預期，蘋果iPhone 7銷售也許只能勉強維持個位數成長。

許多消費性科技網站建議果粉忍一下，等到明年iPhone上巿滿10週年時才換機。

分析師指出，iPhone 8特色可能在於螢幕更寬且正反兩面都有螢幕，並將Home鍵整合進螢幕。

BGC Partners分析師吉利斯（Colin Gillis）說，美國華爾街股巿早就等不及要看到成長，投資人會緊盯蘋果，力求逆轉今年跌勢。

他說：「iPhone 7有可能讓投資人失望。」

創意策略公司（Creative Strategies）分析師巴荷林（Ben Bajarin）說，消費者已有轉變，等待換機時間變得更長，蘋果必須改變其產品路線圖。（譯者：中央社何宏儒）1050907

(中央社)