兩岸青年創意空間賽 作品將入星級飯店

由上海虹橋889創客空間等主辦的2016「競衡盃」海峽兩岸青年創意空間大賽今天在上海宣布開跑，得獎作品將裝潢成為台商投資的國際星級飯店的房間。

上海市政府台灣事務辦公室主任李文輝、遠見天下文化事業群創辦人高希均和上海市台商協會會長李政宏出席在上海虹橋西郊假日酒店舉辦的大賽開跑記者會。

李政宏表示，青年是國家的未來，青年強則國強、青年富則國富。2008年金融海嘯過後，碰到經濟停滯、區域風險等，年輕人覺得自己的發展空間很小，但其實有很多創新模式，不同的商業環境和條件，青年應該抓住好機會。

李政宏說，他不認為現在的青年是失落的一代，因為青年可以創造機會，時代能創造出新的英雄。

台商競衡集團董事長張簡珍表示，虹橋西郊假日酒店有很多知名設計大師參與，是國際型的作品。新的開發案在上海市金山區，有飯店和商場，請到台灣的大師，結合海峽兩岸的設計師，也找了年輕設計師一起努力。

張簡珍表示，舉辦這項設計賽是想給年輕人一個機會，讓年輕設計師獲大師指導，成為未來的大師，有更多機會參與國際性的作品及14億人口的大市場。

兩岸青年創意空間大賽需在10月12日前報名，除了人民幣5萬至20萬元（約新台幣25萬至100萬元）的高額獎金外，前三名作品將被裝潢為競衡集團旗下的國際星級飯店房間。1050907

(中央社)