樂陞案北檢複訊 許金龍：收購案沒問題

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台北地檢署偵辦樂陞科技收購案，董事長許金龍今天以證人身分接受新北市調處初訊後，晚上赴北檢說明案情，面對媒體詢問收購案有無問題，他臉色凝重回應「沒有問題」。

日商「百尺竿頭數位娛樂」公司併購樂陞公司案破局，成為「公開成功收購，卻付不出錢」的案例，金管會認為百尺竿頭公開收購惡意違約已成事實，因此於2日下午提告，北檢已分案偵辦，由檢肅黑金專組檢察官張友寧指揮新北市調處偵查。

檢方指出，百尺竿頭日籍負責人（木堅）埜由昭6月16日已離開台灣，目前正釐清行蹤中。

另外，許金龍昨晚返台，中午以證人身分赴新北市調處初訊後，晚上7時30分再赴台北地檢署說明案情，面對媒體詢問「收購案有無問題」時，許金龍臉色凝重，僅回應「沒有問題」後，便在調查官陪同下入庭應訊。

至於是否傳喚樂陞前獨立董事陳文茜、獨立董事李永萍及尹啟銘等人說明？檢方表示，將視案情需要，再決定是否約談。1050907

(中央社)