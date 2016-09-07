陽冠威高飛犧牲打 犀牛追平桃猿
義大犀牛確定轉手給富邦，7日晚間球隊在新莊球場迎戰Lamigo桃猿，兩隊分別由洋投力猛和賽格威先發，桃猿雖然在4局上先攻下2分，但義大連兩局有得分攻勢，5局打完後，兩隊以2比2戰成平手。
此戰雙方都排出洋投先掛帥，面對義大先發力猛，桃猿在4局上先展開攻勢，靠著連續兩次保送上壘後，楊岱均適時掃出右外野方向的安打，助桃猿先馳得點，接著林承飛補上右外野方向的高飛犧牲打，桃猿以2比0領先。
義大雖然前3局都攻占得點圈，但無功而返，4局下林威廷從賽格威手中擊出安打上壘後，林旺衛用個人單場第2支三壘安打敲回1分打點，義大在5局下靠2次保送和1支安打攻占滿壘後，陽冠威用高飛犧牲打送回追平分。
(中時電子報)
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