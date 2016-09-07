中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

陽冠威高飛犧牲打 犀牛追平桃猿

中時電子報
點閱20
我要評比
2/10
富邦金控7日正式宣布接手中華職棒義大犀牛隊
在富邦金控7日正式宣布接手中華職棒義大犀牛隊，在晚間義大犀牛出賽，面對新的老闆，球員的心情也都異於平常。 (鄭任南攝)
葉君璋
在富邦金控7日正式宣布接手中華職棒義大犀牛隊，在晚間義大犀牛出賽，總教練葉君璋如常帶隊征戰。 (鄭任南攝)

義大犀牛確定轉手給富邦，7日晚間球隊在新莊球場迎戰Lamigo桃猿，兩隊分別由洋投力猛和賽格威先發，桃猿雖然在4局上先攻下2分，但義大連兩局有得分攻勢，5局打完後，兩隊以2比2戰成平手。

此戰雙方都排出洋投先掛帥，面對義大先發力猛，桃猿在4局上先展開攻勢，靠著連續兩次保送上壘後，楊岱均適時掃出右外野方向的安打，助桃猿先馳得點，接著林承飛補上右外野方向的高飛犧牲打，桃猿以2比0領先。

義大雖然前3局都攻占得點圈，但無功而返，4局下林威廷從賽格威手中擊出安打上壘後，林旺衛用個人單場第2支三壘安打敲回1分打點，義大在5局下靠2次保送和1支安打攻占滿壘後，陽冠威用高飛犧牲打送回追平分。

(中時電子報)

中時電子報運動專頁
關鍵字：義大桃猿賽格威力猛
點閱20
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。