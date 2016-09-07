李宗霖對戲小仙女 笑稱有片花沒火花

李宗霖比劃武打動作很有架式。(李宗霖提供)

李宗霖笑容陽光。(李宗霖提供)

李宗霖抱起女新人代斯老神在在。(李宗霖提供)

台灣新生代的小鮮肉李宗霖在大陸夯翻，7日在大陸出席古裝劇《軒轅劍之漢之雲》造勢記者會，帥氣造型相當吸睛，他出道時被封「微笑王子」，現場被問喜歡這個封號嗎？他說「喜歡啊，很符合我的性格。畢竟一天24小時，除了睡覺，我可能有一半時間臉上表情都帶笑。」

他在劇中飾演的「尚章」角色個性開朗、單純，跟著戲裡姊姊端蒙一起加入飛羽部隊，戰鬥力是飛羽十傑之尾，專長結界和隱身術，和他在《校花2》的角色有何不同？他耍寶又俏皮說，「萬能的林逸(《校花2》角色)就像蜘蛛人、蝙蝠俠，真實人生應該找不到，尚章像鄰家弟弟，也許你的同學裡就能找到；林逸流很多鼻血，尚章流很多眼淚。」

他藉機「打廣告」一下，提醒粉絲想看林逸流鼻血，《校花》1至3季在愛奇藝已上線，《校花4天階島》9月12日中午12點愛奇藝上線。想知道尚章為什麼流眼淚，請期待《漢之雲》播出或上《漢之雲》官博等劇透。

第一次演古裝劇，他說最大感受是「熱」，從現代跨越到古代有穿越的感很興奮，「本以為會有很多吊鋼絲飛來飛去和騎馬狂奔的戲，心想一定很帥，但尚章文戲比較多，沒什麼帥到。」文戲不太需要準備，「講究的是角色性格和態度的展現，尚章的性格和我自己挺像，基本上是本色演出。」

對劇中哪個角色印象最深刻？他說耶亞希，「她是尚章第一個喜歡的女孩子，劇情安排上，尚章也一直圍繞在她身邊，所以我和關曉彤的對手戲很多，印象也比較深刻。」兩人合作有火花？他機靈說，「火花想不起來，片花比較多。」

他在大陸拍戲，對飲食最不能適應，劇組的便當通常比較油、比較鹹，他怕吃多了容易水腫，所以習慣自己帶紫薯和生菜到劇組，剛開始有演員問他：「這樣能吃嗎？」拍到中期，大家也跟著他吃同樣食物。

剛開始他沒習慣帶椅子到劇組，拍《校花2》漸漸感到椅子的重要性，因為發現連群演都有椅子，於是他一口氣買了3張，坐的、躺的都有，後來還帶了桌子；因為椅子太大、太重搬不動，所以他幫椅子裝了輪子，椅子上還有手機架，片場的桶裝水要倒杯子喝不方便，他就買個吸水器，按壓一下就有水了，創意的巧思和巧手獲封「DIY小王子」稱號。

(中時)