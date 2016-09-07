遼寧營口運鈔車被劫3000萬人民幣

據新華社報導，7日下午，大陸遼寧營口市下轄的大石橋市發生一起運鈔車被劫持事件。當地中國農業銀行的一輛運鈔車被車上的4名工作人員劫持，一度傳出車上運載有3500萬元人民幣現金。已有一名嫌犯被警方抓獲，另外3名犯罪嫌疑人在逃。

據遼寧大石橋市警方發布消息指出，7日下午13時許，大石橋市發生一起搶劫運鈔車案件。犯罪嫌疑人李某某（男，35歲，某金融押運公司運鈔車司機），持自製手槍搶走押運的人民幣600萬元。經警方全力追查，已追回565.9萬元。

(旺報)