僅隔一天！四川內江市正、副書記先後被查

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據四川省紀委7日消息，四川省內江市委前副書記周勇涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查。而前一天，四川省紀委才剛發布，內江市委前書記楊松柏同樣涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查。兩人僅隔一天相繼落馬。

(旺報)