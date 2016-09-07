吳念庭飆3壘打 進帳2打點

吳念庭2分打點3壘安打，幫助西武攻下6分大局。(資料照，取自西武獅官方粉絲團)

吳念庭今面對樂天，繳出5打數3安打猛打賞表現。(資料照，截自吳念庭 Nienting Wu臉書粉絲團)

日職西武隊今天炮火猛烈，面對樂天金鷲，單場擊出19安，包含5發全壘打，終場以14比1輕取樂天，效力西武的吳念庭，今也繳出猛打賞表現。

吳念庭此役首打席雖被三振，不過第4局開始，西武展開猛攻，單局淺村榮斗與中村剛也雙雙轟出全壘打，吳念庭也挾著這股氣勢，在1、2壘有人時，擊出清壘的3壘安打，為球隊打進2分打點，西武此局就攻下6分大局。

隨後吳念庭又連續擊出2支安打，單場5打數3安打、2分打點的精采表現，球隊則在明天與羅德交手，預計派出郭俊麟先發。

(中時電子報)