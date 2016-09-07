菲指陸增派船艦赴黃岩島 陸指炒作
菲律賓表示，中國大陸在南海爭議性島礁黃岩島附近的船艦增加，盼陸方提出說明。大陸外交部今天表示，黃岩島一帶的情況並沒有改變。
路透社報導，大陸外交部女發言人華春瑩在北京一場例行記者會說，「我可以告訴你們，黃岩島情況並沒有改變。中方也沒有採取新作為。有些人藉散播類似消息來炒作黃岩島的情況，這種意圖值得各方警惕」。
菲律賓今天發布照片，以佐證其宣稱中國大陸在各方競爭激烈的南海祕密大興土木、鞏固對具戰略重要性的黃岩島掌控的說法。
這些影像在東南亞國家領袖和中國大陸總理李克強在寮國會面前數小時公布，菲國宣稱，畫面顯示大陸船隻準備在黃岩島興建人造島。
法新社報導，國際安全分析家認為，黃岩島若完成人工造島，在大陸爭取南海控制權的行動中，將成為扭轉局面的利器，並使大陸與美國的正裝衝突風險升高。黃岩島距有美軍駐守的菲律賓呂宋島，僅230公里。
美聯社報導，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的發言人阿貝拉（Ernesto Abella）表示，菲方正與大陸方面商討這個狀況，但不願回答，菲國是否會阻止他國在黃岩島施工。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。