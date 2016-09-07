菲指陸增派船艦赴黃岩島 陸指炒作

菲律賓表示，中國大陸在南海爭議性島礁黃岩島附近的船艦增加，盼陸方提出說明。大陸外交部今天表示，黃岩島一帶的情況並沒有改變。

路透社報導，大陸外交部女發言人華春瑩在北京一場例行記者會說，「我可以告訴你們，黃岩島情況並沒有改變。中方也沒有採取新作為。有些人藉散播類似消息來炒作黃岩島的情況，這種意圖值得各方警惕」。

菲律賓今天發布照片，以佐證其宣稱中國大陸在各方競爭激烈的南海祕密大興土木、鞏固對具戰略重要性的黃岩島掌控的說法。

這些影像在東南亞國家領袖和中國大陸總理李克強在寮國會面前數小時公布，菲國宣稱，畫面顯示大陸船隻準備在黃岩島興建人造島。

法新社報導，國際安全分析家認為，黃岩島若完成人工造島，在大陸爭取南海控制權的行動中，將成為扭轉局面的利器，並使大陸與美國的正裝衝突風險升高。黃岩島距有美軍駐守的菲律賓呂宋島，僅230公里。

美聯社報導，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的發言人阿貝拉（Ernesto Abella）表示，菲方正與大陸方面商討這個狀況，但不願回答，菲國是否會阻止他國在黃岩島施工。1050907

(中央社)