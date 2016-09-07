婚紗照終於曝光 林若亞：我們很幸福

林若亞(右)曬出和孫志浩的婚紗照。(取自臉書)

林若亞9月3日與賈靜雯前夫孫志浩在關島低調舉行婚禮，今7日才和外界分享婚照，她在臉書貼出兩人鼻碰鼻的親暱照片，寫下：「謝謝，我們很低調，我們很簡單，我們很感恩，我們很蒙福，我們很幸福，謝謝。」得到許多網友祝福。

(中時)