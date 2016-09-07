犀牛易主 高國輝：盼成年年爭冠隊伍
義大犀牛確定轉賣給富邦，身穿義大球衣出賽的最後一個球季，隊長高國輝說：「球季還沒結束，還是希望能幫球隊打進總冠軍賽。」他也提到，就算球隊將易主，球員要把球打好的心態不變，「希望能成為每年都打進總冠軍賽的隊伍。」
2013年義联集團買下興農牛隊，並更名為義大犀牛，但今年6月就以戰績不佳為由將球隊公開求售，讓球員心情難免不安，富邦7日和義大簽下合作備忘錄，確定將在11月1日接手球隊，轉賣案塵埃落定。
7日義大在新莊球場迎戰Lamigo桃猿，賽前談起此事，目前的義大隊長高國輝表示：「球季還沒結束，現在我們還是穿義大球衣出賽。」在今年剩下的球季，還是要努力助球隊打進總冠軍賽，「每年都是想要把球打好。」高國輝說。
即使換了個財力雄厚的「新頭家」，高國輝提到：「就算換老闆，也是希望能有好成績，如果成績不好，換什麼老闆都沒有用。」
高國輝8月中因右側腹肌拉傷下二軍，7日賽前首度進行打擊練習，他說：「用7、8分力打，不會感覺到不舒服，如果這兩天的感覺都ok，希望禮拜五就能出賽，這是目標。」
(中時電子報)
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