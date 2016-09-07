瀋陽運鈔車遭搶600萬人幣 司機涉重嫌

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大陸瀋陽大石橋7日傍晚發生運鈔車搶案，車上運載有600萬元（人民幣，下同）現金，已經追回大部分款項。

新華社報導，遼寧省營口市委宣傳部表示，7日下午，營口市下轄的大石橋市發生一起運鈔車被劫持事件。

陸媒稱，嫌犯有四人，已有一名嫌犯被警方抓獲，另外三名犯罪嫌疑人在逃，當地公安機關正在全力追捕中。

遼寧省大石橋市公安局官方微博指出，搶案發生在7日下午1時許，35歲李姓犯罪嫌人是某金融押運公司運鈔車司機，持自製手槍搶走押運的600萬元，經警方全力追查，已追回565.9萬元。

(旺報)