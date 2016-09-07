嘉義縣政府赴越南參旅展 張花冠親征

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嘉義縣政府配合中央政府力推「新南向」觀光政策，嘉義縣長張花冠6日率團赴越南參加「2016越南胡志明市國際旅展觀光推廣活動」，行銷嘉義縣觀光旅遊行程。

嘉義縣政府在胡志明市旅展推廣會上，張花冠與旅展主委胡志明市旅遊局副局長呂國慶會談，雙方交流旅遊文化，並與越南國泰旅遊公司總經理Zosimo Jineno等當地團體及臺灣旅行社交換意見，同時和臺北雄獅、高雄惠康旅行社簽訂觀光合作備忘錄，力推嘉義觀光文化。

張花冠表示，在陸客人數減少的狀況下，嘉義縣政府組團前往新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓推廣旅遊，同時與臺灣旅行社保持聯繫提供協助，提升旅遊友善環境及品質。

張花冠指出，越南經濟起飛，出國人數增多，縣政府前來參加旅展，目的為開闢更多觀光客源，並以「悅客來嘉」為主題，推出「山」、「海」、「南故宮」及「235愛上我愛情天際線」等適合越南遊客的「3＋1」深度文化觀光遊程。將嘉義縣知名景點阿里山、高跟鞋教堂與故宮南院等行銷越南，將遊客帶進嘉義。

(中時)