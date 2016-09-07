北京黃埔傳統文化藝術 澎湖精彩演出
2016黃埔中華傳統文化藝術交流訪問團今晚在澎湖演藝廳演出一場民俗藝術，包括成都的變臉與古箏等精湛才藝演出，在雨天的夜晚仍吸引滿場觀眾拍手叫好。
黃埔中華傳統文化藝術交流訪問團今晚到澎湖演出，包括副議長陳雙全等多位民代都前往聆賞。
來自中國北京的黃埔中華傳統文化藝術交流訪問團此次是應黃埔軍校同學會、澎湖文化局與澎湖兩岸交流協會共同邀請抵澎表演民族藝術，包括有國樂、川劇變臉、歌唱、魔術秀、京劇、相聲等。
黃埔校友李彥平表示，黃埔校友會推動兩岸交流及藝術表演活動，讓各個族群多元的藝術內涵，相互交流、學習，同時藉此提升兩岸的人文藝術氣息，促進社會和諧。
黃埔中華傳統文化藝術交流訪問團除在澎湖演出外，還將前往高雄、台北演出。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。