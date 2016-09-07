北京黃埔傳統文化藝術 澎湖精彩演出

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2016黃埔中華傳統文化藝術交流訪問團今晚在澎湖演藝廳演出一場民俗藝術，包括成都的變臉與古箏等精湛才藝演出，在雨天的夜晚仍吸引滿場觀眾拍手叫好。

黃埔中華傳統文化藝術交流訪問團今晚到澎湖演出，包括副議長陳雙全等多位民代都前往聆賞。

來自中國北京的黃埔中華傳統文化藝術交流訪問團此次是應黃埔軍校同學會、澎湖文化局與澎湖兩岸交流協會共同邀請抵澎表演民族藝術，包括有國樂、川劇變臉、歌唱、魔術秀、京劇、相聲等。

黃埔校友李彥平表示，黃埔校友會推動兩岸交流及藝術表演活動，讓各個族群多元的藝術內涵，相互交流、學習，同時藉此提升兩岸的人文藝術氣息，促進社會和諧。

黃埔中華傳統文化藝術交流訪問團除在澎湖演出外，還將前往高雄、台北演出。1050907

(中央社)