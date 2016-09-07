東京大阪名古屋新加坡 買去程捷星送你回程

我要評比

台北直飛東京/大阪/名古屋/新加坡，你買去程，捷星送你回程，四個直航目的地回程僅需支付機場稅項及附加費，來回台北名古屋含稅只需台幣3973起，台北大阪4,015起，台北東京3,863起，台北新加坡4,301起。

這項優惠只限三天，優惠日期：2016 年9月7日10:00am至9月10日23:59 pm或售完即止

捷星建議用桌面電腦上jetstar.com的優惠專頁，選擇指定目的地大阪/東京/名古屋/新加坡，選擇去程，回程的旅行日期，回返出發城市（台北）的機票就免費。

(工商)