陸8月外匯存底再降 逾4年半新低

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中國人民銀行（大陸央行）今天公布，8月底大陸外匯存底3兆1851.7億美元，較7月的3兆2010.5億美元，減少159億美元，連續兩個月下滑，創下自2011年12月以來新低。

綜合大陸媒體與外電報導，盡管大陸政府加緊資本流動控制，並穩定匯率波動，但大陸8月外匯存底以更快速度下滑，表明資本外流壓力仍大。若美國升息預期降溫，大陸9月資本外流情況可望出現緩解。

報導也說，由於資本外流壓力並未完全消散，預估大陸央行將繼續允許人民幣逐步、緩慢貶值以因應相關壓力。1050907

(中央社)