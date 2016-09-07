歐股走高 靜觀歐洲央行決策動向

我要評比

歐洲股市今天在歐洲中央銀行重要利率決策會議前夕走高，各界普遍認為歐洲央行將維持刺激經濟的貨幣政策。

英國倫敦股市最新報漲1.50點，或0.02% ，來到6827.55點；法國巴黎股市最新報漲9.80點，或0.22%，來到4539.76點；德國法蘭克福指數最新報漲35.50點，或0.33%，報10722.64點。

歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）及管理委員會明天將在法蘭克福召開例行貨幣政策決策會議。（譯者：中央社劉淑琴）1050907

(中央社)