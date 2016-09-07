機能紡織台灣之光 依林名模走秀
新北市「機能紡織i時尚」動態時尚秀，今天晚上在新北市民廣場舉行，以「動‧就是時尚」為主軸，邀請依林名模走秀，市長朱立倫推崇機能紡織在里約奧運為台灣發光發熱。
紡織業拓展會董事長詹正田表示，希望透過產學合作，以及政府官員如同新北市長朱立倫的重視，讓紡織業不再是夕陽產業。
朱立倫致詞時表示，台灣紡織產業已由勞力密集，轉為技術與資本密集的創新科技產業，並以機能性布料聞名國際。機能性紡織非常能夠代表台灣，尤其，在里約奧運中許多運動選手使用台灣的機能紡織。
輔仁大學副校長袁正泰表示，新北市是輔大的家，織品服裝系相當有特色，也希望產學合作讓學生學以致用。
除邀請依林名模王尹平走秀，市府經濟發展局員工今晚也穿著新款制服熱舞亮相。新制服是機能性紡織的產品，由輔仁大學織品服裝系設計組的蔡嘉維、江奕憲與周孟儒3名學生設計，以簡潔的線條與粉紅、淺藍、白色混搭配色。
經濟發展局長施威全說，制服設計完後，由經發局輔導廠商世享勝業有限公司提供布料、台灣創意家實業製作打樣，結合產、官、學，是產學合作的代表。1050907
(中央社)
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