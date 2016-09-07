亞美尼亞台人遣陸 法務部要求維護權益

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針對78名在亞美尼亞涉電信詐騙的台灣人遭遣送大陸，法務部今天表示遺憾，並會持續與大陸聯繫，要求安排家屬探視，維護人身自由及相關權益。

法務部晚間發布新聞稿指出，收到亞美尼亞政府通報後，便立即向陸方表達立場，而大陸公安部今天以聯繫公函，通報我方證實此事。

法務部表示，關於兩岸跨境電信詐騙案件，應依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」共同合作偵辦，台籍嫌疑人由我方帶回，並提供相關卷證，以利共同合作協查。

此外，法務部對於大陸未協商，逕將我方人民帶往大陸一事表示遺憾，也說會持續與大陸聯繫，要求安排家屬探視等，維護相關權益。1050907

(中央社)